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Аль-Хилаль хочет подписать звезду Ливерпуля

Трансферы

Ждут когда игрок станет свободным агентом

Аль-Хилаль хочет подписать звезду Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine.

Новина українською

"Аль-Хилаль" хочет подписать Мохаммеда Салаха. Об этом сообщает журналист Николо Скира в Х.

Саудовский клуб "Аль-Хилаль" принял решение подписать форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, если тот не договорится с "Ливерпулем" о продлении контракта, ведь саудовский клуб планирует подписать 32-летнего египтянина только как свободного агента.

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"Аль-Хилаль" готов подписать контракт с Салахом до 2028 года.

За этот сезон в АПЛ Салах отдал 13 результативных передач и забил 18 голов в 21 матче.

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Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
NicoSchira
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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