Аль-Хилаль хочет подписать звезду Ливерпуля

"Аль-Хилаль" хочет подписать Мохаммеда Салаха. Об этом сообщает журналист Николо Скира в Х.

Саудовский клуб "Аль-Хилаль" принял решение подписать форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, если тот не договорится с "Ливерпулем" о продлении контракта, ведь саудовский клуб планирует подписать 32-летнего египтянина только как свободного агента.

"Аль-Хилаль" готов подписать контракт с Салахом до 2028 года.

За этот сезон в АПЛ Салах отдал 13 результативных передач и забил 18 голов в 21 матче.