Аль-Хилаль хочет подписать звезду Ливерпуля
Ждут когда игрок станет свободным агентом
Getty Images / Global Images Ukraine.
"Аль-Хилаль" хочет подписать Мохаммеда Салаха. Об этом сообщает журналист Николо Скира в Х.
Саудовский клуб "Аль-Хилаль" принял решение подписать форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, если тот не договорится с "Ливерпулем" о продлении контракта, ведь саудовский клуб планирует подписать 32-летнего египтянина только как свободного агента.
"Аль-Хилаль" готов подписать контракт с Салахом до 2028 года.
За этот сезон в АПЛ Салах отдал 13 результативных передач и забил 18 голов в 21 матче.
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Источник:NicoSchira
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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