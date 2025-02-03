Рамос перейдет в клуб из чемпионата Мексики. Известна будущая зарплата легенды Реала
В этот раз вряд ли сорвется
Фото: instagram.com/sergioramos
Бывший защитник Реала и сборной Испании Серхио Рамос пополнит состав "Монтеррея".
По информации инсайдера Николо Скиры, в скором времени стороны заключат контракт сроком на один год. Зарплата 38-летнего защитника в мексиканском клубе составит около 4 миллионов евро в год + бонусы.
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Летом 2024 года Рамос покинул "Севилью" в качестве свободного агента, и с тех пор находится в поиске новой команды. В течение своей карьеры Серхио прославился выступлениями за мадридский "Реал" и "Пари Сен-Жермен".
По итогам 5-и туров чемпионата Мексики "Монтеррей" занимает 10-е место в турнирной таблице.
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