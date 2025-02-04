Официально: Манчестер Сити оформил трансфер воспитанника Барселоны за 60 млн евро

23-летний полузащитник Нико Гонсалес стал игроком "горожан". Футболист присоединился к академии каталонцев в декабре 2012 года. В 2019-м дебютировал в резервной команде "блаугранас", в 2021-м – в первой.

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Несмотря на две пролонгации контракта с "сине-гранатовыми", летом 2023 года испанец перебрался в "Порту" всего за 8,5 млн евро. В составе "драконов" полузащитник провел 68 матчей во всех соревнованиях, оформил 15 результативных действий и заработал 20 желтых карточек.

30 января он сыграл последний поединок в португальском клубе. Его гол принес победу над "Маккаби" (Тель-Авив) в 8-м туре общего этапа Лиги Европы. Точный удар Гонсалеса вывел коллектив в 1/16 финала.