Вернулся в Германию. Айнтрахт объявил о трансфере нападающего сборной Бельгии

"Айнтрахт" объявил о трансфере нападающего сборной Бельгии.

В последние часы трансферного окна немецкий клуб официально представил Миши Батшуайи. Трансфер из "Галатасарая" обошёлся в 3 млн евро, контракт подписан до 2027 года.

Eintracht Frankfurt verpflichtet @mbatshuayi! ????✍️



Der Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung vom Galatasaray SK nach Frankfurt, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben hat.



Zur Meldung: https://t.co/5cOpygr7LU#SGE pic.twitter.com/Fsbrxym5DH — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 3, 2025

Спортдир "Айнтрахта" Маркус Крёше высказался позитивно о трансфере:

"Миши Батшуайи не только отлично забивает голы, но и обладает большим опытом, поскольку играл почти во всех высших лигах Европы, включая Бундеслигу. Миши обладает необходимой выносливостью и закалён в боях. Мы уверены, что он быстро займёт важную роль в нашей молодой команде", - сказал Крёше.

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Заметим, что бельгийский нападающий уже играл в Бундеслиге. Во второй части сезона 2017/18 Батшуайи играл за дортмундскую "Боруссию" на правах аренды из "Челси".

Миши Батшуайи сыграл в 30-ти матчах "Галатасарая" во всех турнирах. На его счету 7 голов и 2 голевых передачи.