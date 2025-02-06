Вест Хэму не удалось подписать таланта испанского гранда

Форвард "Реала" Эндрик мог присоединиться к "Вест Хэму". Лондонский клуб пытался подписать 18-летнего футболиста, не получающего большого количества игровой практики.

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Бразилец не хотел покидать клуб, да и в Мадриде довольны постепенным развитием игрока.

В текущем, дебютном для себя сезоне, нападающий появлялся на поле в 22 встречах во всех соревнованиях и забил 5 голов. В 18 поединках форвард отыграл не более половины тайма. В начале года Эндрик провел 214 минут в Кубке Испании, отличившись тремя точными ударами.