Вест Хэму не удалось подписать таланта испанского гранда
В Мадриде рассчитывают на перспективного игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Реала" Эндрик мог присоединиться к "Вест Хэму". Лондонский клуб пытался подписать 18-летнего футболиста, не получающего большого количества игровой практики.
Бразилец не хотел покидать клуб, да и в Мадриде довольны постепенным развитием игрока.
В текущем, дебютном для себя сезоне, нападающий появлялся на поле в 22 встречах во всех соревнованиях и забил 5 голов. В 18 поединках форвард отыграл не более половины тайма. В начале года Эндрик провел 214 минут в Кубке Испании, отличившись тремя точными ударами.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Marca
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Возможно, он еще живет футболом 2010-х годов", - в ЛНЗ ответили на критику от Маркевича
- Футболист или тренер? Экс-игрок Барселоны замечен в расположении Александрии. ФОТО
- "Некоторые люди за это платят, а я получаю это бесплатно", - Усик рассказал о дружбе с президентом Полесья
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000