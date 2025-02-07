Бывший игрок Реала присоединился к "банде"
Испанец подписал соглашение с командой из одноименного города
Фото - Instagram del Club de Futbol Monterrey
Мексиканский "Монтеррей" подписал 38-летнего Серхио Рамоса. Экс-футболист "фурии рохи" получил 93-й номер. Прошлый сезон защитник провел в родной "Севилье" (37 матчей, 8 результативных действий).
Ранее журналист Николо Скира сообщал, что зарплата легенды "Реала" составит около четырех миллионов в год.
"Банда" в начале февраля лишь в пятом туре Клаусуры одержала первую победу в сезоне, победив дома "Некаксу" (1:0). В активе "полосатых" 5 кубков КОНКАКАФ, хотя до 2010 года не было ни одного. Столько же раз "бело-синие" выигрывали чемпионат Мексики.
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Источник:Instagram del Club de Futbol Monterrey
Опубликовал: Александр Симченко
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