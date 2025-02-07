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Зимний трансферный рынок в цифрах: сколько было трансферов, сколько было потрачено денег

Трансферы

Зимнее трансферное окно побило рекорды: более 2,2 миллиарда евро расходов

Зимний трансферный рынок в цифрах: сколько было трансферов, сколько было потрачено денег

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Завершившееся в понедельник зимнее трансферное окно стало историческим, установив новые рекорды. Согласно "International Transfer Snapshot", опубликованному ФИФА, между клубами было совершено 5 863 перехода, что на 19,1% больше, чем в 2024 году, который уже был рекордным. Общая сумма расходов превысила 2,2 миллиарда евро, что на 57,9% больше, чем год назад.

Как всегда, английские клубы стали главными расходниками на рынке. Клубы АПЛ потратили 621,6 миллиона долларов на трансферные комиссии. В пятерку лидеров также вошли клубы Германии (295,7 млн), Италии (223,8 млн), Франции (209,7 млн) и Саудовской Аравии (202,1 млн).

В то же время больше всего заработали на трансферах французские клубы - 371 миллион долларов, далее следуют Германия (226,2 млн), Англия (185,2 млн), Португалия (176,4 млн) и Италия (162 млн).

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Бундеслига Лига 1 АПЛ Ла Лига Серии А трансферное окно
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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Алексей Полищук
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