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Барселона рассматривает продажу 5 футболистов ради трансфера одного форварда, – El Nacional

Трансферы
Обновлено

У каталонцев не лучшие финансовые времена

Барселона рассматривает продажу 5 футболистов ради трансфера одного форварда, – El Nacional

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак интересует "сине-гранатовых". По информации источника, в клубе приняли решение избавиться от нескольких игроков, чтобы переход 25-летнего футболиста стал доступен.

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"Блаугранас" попытаются продать Рональда Араухо, Андреаса Кристенсена, Ансу Фати, Пабло Торре и Феррана Торреса.

Исак присоединился к "сорокам" в конце лета 2022 года. В активе форварда 95 матчей во всех турнирах и 64 результативных действия. Также существенным плюсом футболиста является опыт выступлений непосредственно в Ла Лиге – 3 сезона в составе "Реал Сосьедада".

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Барселона Александер Исак
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Александр Симченко
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