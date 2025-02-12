Барселона рассматривает продажу 5 футболистов ради трансфера одного форварда, – El Nacional
У каталонцев не лучшие финансовые времена
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак интересует "сине-гранатовых". По информации источника, в клубе приняли решение избавиться от нескольких игроков, чтобы переход 25-летнего футболиста стал доступен.
"Блаугранас" попытаются продать Рональда Араухо, Андреаса Кристенсена, Ансу Фати, Пабло Торре и Феррана Торреса.
Исак присоединился к "сорокам" в конце лета 2022 года. В активе форварда 95 матчей во всех турнирах и 64 результативных действия. Также существенным плюсом футболиста является опыт выступлений непосредственно в Ла Лиге – 3 сезона в составе "Реал Сосьедада".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:El Nacional
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Дубля Холанда не хватило. Манчестер Сити - Реал 2:3. Видео голов и обзор матча
- Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Юношеская Лига УЕФА. Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19 5:1. Взрослые физически снесли детей...
- Шахтер взял того, за кем следил Реал. Главные трансферы зимы 2025 в топ-лигах Европы и УПЛ
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000