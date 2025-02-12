Гвардиола заинтересован в двух игроках бывшего клуба
Специалист нуждается в футболистах, которые помогут преодолеть кризис
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет оформить двойное усиление из "Барселоны". В фокусе наставника "горожан" оказались центральный защитник Пау Кубарси и бразильский вингер Рафинья.
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Испанский гранд не намерен продавать ни одного из них. В ближайшее время не исключено продление контрактов обоих футболистов.
Рыночная стоимость 18-летнего Пау оценивается в 71,5 млн евро. Трансферная цена бразильца – 82,8 млн. В текущем сезоне Рафинья набрал 38 баллов по системе гол+пас в 35 матчах.
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