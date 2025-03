Известны окончательные цифры соглашения Витора Роке между Барселоной и Палмейрасом

Вчера официальный инстаграмм-аккаунт "Палмейраса" объявил о подписании Витора Роке в бразильскую команду.

Сегодня инсайдер и журналист Фабрицио Романо поделился информацией о том, сколько обошелся договор для двух сторон.

Как отмечает Романо, фиксированный взнос составляет 25,5 млн. евро, также 5 млн. евро дополнительных средств и 20% прав на дальнейшую продажу.

???????????? Final numbers of Vitor Roque deal between Palmeiras and Barcelona.



€25.5m fixed fee, €5m add-ons and 20% sell-on clause. pic.twitter.com/HwMf1sM5hs