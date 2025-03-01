Известны окончательные цифры соглашения Витора Роке между Барселоной и Палмейрасом
Сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера официальный инстаграмм-аккаунт "Палмейраса" объявил о подписании Витора Роке в бразильскую команду.
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Сегодня инсайдер и журналист Фабрицио Романо поделился информацией о том, сколько обошелся договор для двух сторон.
Как отмечает Романо, фиксированный взнос составляет 25,5 млн. евро, также 5 млн. евро дополнительных средств и 20% прав на дальнейшую продажу.
???????????? Final numbers of Vitor Roque deal between Palmeiras and Barcelona.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 1, 2025
€25.5m fixed fee, €5m add-ons and 20% sell-on clause. pic.twitter.com/HwMf1sM5hs
Напомним, что игрок "Барселоны" был отдан в аренду "Бетису", в котором в нынешнем сезоне он провел 33 матча, оформив 7 голов и отдав 2 ассиста.
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