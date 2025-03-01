Челси подпишет 17-летнего защитника из Коринтианса
Подпишут 2025 году, присоединится в 2026 году
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" подпишет 17-летнего защитника из "Коринтианса", сообщает Фабрицио Романо.
Как отмечает журналист, игрок, которым заинтересовались "пенсионеры", — Деннер Эванжелист. Сообщение о его подписании может появиться в это воскресенье.
Добавим, что "Челси" заплатит за защитника 15 миллионов евро + бонусы. В свою очередь, "Коринтианс" получит определенный процент от суммы перепродажи игрока, но какой именно — неизвестно.
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Напомним, что за 18 матчей за "Коринтианс" U20 он забил 4 гола.
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