Реал и Ливерпуль поспорят за подпись защитника Борнмута

"Реал" продолжает искать варианты для усиления состава и обратил внимание на Милоша Керкеза из "Борнмута".

21-летний венгерский защитник впечатлил своей игрой в АПЛ, и его имя начало все чаще появляться в списке потенциальных трансферов мадридцев. Однако борьба за его подпись будет жесткой, поскольку "Ливерпуль" также проявляет серьезный интерес к игроку.

Керкез стал одним из главных открытий сезона в Англии, отличившись скоростью, надежной игрой в обороне и активностью в атаке. Его стиль прекрасно вписывается в систему "Реала", который стремится усилить левый фланг защиты.

"Ливерпуль", в свою очередь, также рассматривает венгра как выгодный трансфер. Клуб нуждается в обновлении защитной линии и поиске долгосрочной замены на левом фланге. Опыт Керкеза в АПЛ может дать ему преимущество в адаптации над другими возможными вариантами.

Добавим, что в этом сезоне Милош Керкез провел 30 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.