Барселона попрощается с до недавнего времени основным игроком
Резкая смена
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Барселоны" Иньяки Пенья не входит в планы главного тренера команды Ханси-Дитера Флика. Об этом сообщает Fichajes.
Источник добавляет, что клуб уже принял решение попрощаться с 28-летним игроком летом. Сейчас место основого голкипера принадлежит поляку Войцеху Щенсны.
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Контракт Пеньи с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2026-го года. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 10 млн евро.
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Источник:www.fichajes.net
Опубликовал: Виктор Иванчук
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