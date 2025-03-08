Барселона попрощается с до недавнего времени основным игроком

Голкипер "Барселоны" Иньяки Пенья не входит в планы главного тренера команды Ханси-Дитера Флика. Об этом сообщает Fichajes.

Источник добавляет, что клуб уже принял решение попрощаться с 28-летним игроком летом. Сейчас место основого голкипера принадлежит поляку Войцеху Щенсны.

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Контракт Пеньи с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2026-го года. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 10 млн евро.