Идея фикс Барселоны. К чему готов каталонский клуб, чтобы подписать Месси?

"Барселона" не отступает от идеи подписать Лионеля Месси. Как отмечает El Gol Digital, руководство каталонского клуба даже разработало план, что нужно предпринять, чтобы переход состоялся.

Одна из первых проблем, с которой может столкнуться "Барса", — это средства на приобретение и выплату зарплаты аргентинскому нападающему. Поэтому "Барселоне" придется продать трех игроков, а именно Андреаса Кристенсена, Ансу Фати и Феррана Торреса.

Добавим, что есть вариант, при котором "Барса" может подписать Месси бесплатно, например этим летом, ведь его контракт с "Интер Майами" действует до конца 2025 года.

Напомним, Месси играл за "Барселону" с 2003 по 2021 год.