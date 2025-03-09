Идея фикс Барселоны. К чему готов каталонский клуб, чтобы подписать Месси?
Барсы придется продать трех игроков
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"Барселона" не отступает от идеи подписать Лионеля Месси. Как отмечает El Gol Digital, руководство каталонского клуба даже разработало план, что нужно предпринять, чтобы переход состоялся.
Одна из первых проблем, с которой может столкнуться "Барса", — это средства на приобретение и выплату зарплаты аргентинскому нападающему. Поэтому "Барселоне" придется продать трех игроков, а именно Андреаса Кристенсена, Ансу Фати и Феррана Торреса.
Добавим, что есть вариант, при котором "Барса" может подписать Месси бесплатно, например этим летом, ведь его контракт с "Интер Майами" действует до конца 2025 года.
Напомним, Месси играл за "Барселону" с 2003 по 2021 год.
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