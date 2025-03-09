Флориан Плеттенберг: Турецкий полузащитник Реала заинтересовал Айнтрахт
Турок готов присоединиться к немецкой команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Арда Гюлер заинтересовал немецкий клуб, а именно "Айнтрахт".
Как отмечает журналист, 20-летнему полузащитнику мадридского "Реала" не нравится количество игрового времени, проведенного за "сливочную" команду.
Отмечается, что руководство "Айнтрахта" следит за ситуацией вокруг Арда Гюлера. Они выжидают, когда лучше всего отправить запрос о трансфере агенту Гюлера.
???????? Eintracht Frankfurt are closely monitoring the situation of Arda #Güler. #SGE are aware that the 20-y/o top talent is not entirely satisfied with his playing time at Real Madrid. While nothing is concrete yet, Frankfurt have the Turkish international on their list for the… pic.twitter.com/yLncNJqz7u— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 8, 2025
Напомним, что контракт турка с испанской командой рассчитан до лета 2029 года. За этот сезон Гюлер принял участие в 17 матчах чемпионата Испании и сделал 3 голевых паса.
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