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Флориан Плеттенберг: Турецкий полузащитник Реала заинтересовал Айнтрахт

Трансферы

Турок готов присоединиться к немецкой команде

Флориан Плеттенберг: Турецкий полузащитник Реала заинтересовал Айнтрахт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Арда Гюлер заинтересовал немецкий клуб, а именно "Айнтрахт".

Как отмечает журналист, 20-летнему полузащитнику мадридского "Реала" не нравится количество игрового времени, проведенного за "сливочную" команду.

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Отмечается, что руководство "Айнтрахта" следит за ситуацией вокруг Арда Гюлера. Они выжидают, когда лучше всего отправить запрос о трансфере агенту Гюлера.

Напомним, что контракт турка с испанской командой рассчитан до лета 2029 года. За этот сезон Гюлер принял участие в 17 матчах чемпионата Испании и сделал 3 голевых паса.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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