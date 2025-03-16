Неймар планирует возвращение в Европу. Агент ищет ему новый клуб
Но в Бундеслиге вряд ли заиграет
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий бразильского "Сантоса" Неймар хочет продолжить карьеру в одном из клубов Европы.
По информации источника, агент Неймара ищет клуб, в котором Неймар сможет продолжить карьеру. Добавим, что контракт бразильца с клубом истекает летом 2025 года.
Неймар перешел в "Сантос" в январе этого года, за это время он провел семь матчей за клуб, в которых забил три гола и отдал три голевых передачи.
Ранее в СМИ писалось, что Неймар может перейти в Баварию, но немецкий клуб развеял информацию о возможном трансфере.
Напомним, что Неймар получил вызов в национальную команду впервые с октября 2023 года, но медицинский штаб принял решение дать отдых 33-летнему нападающему.
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