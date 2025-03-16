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Неймар планирует возвращение в Европу. Агент ищет ему новый клуб

Трансферы

Но в Бундеслиге вряд ли заиграет

Неймар планирует возвращение в Европу. Агент ищет ему новый клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий бразильского "Сантоса" Неймар хочет продолжить карьеру в одном из клубов Европы.

По информации источника, агент Неймара ищет клуб, в котором Неймар сможет продолжить карьеру. Добавим, что контракт бразильца с клубом истекает летом 2025 года.

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Неймар перешел в "Сантос" в январе этого года, за это время он провел семь матчей за клуб, в которых забил три гола и отдал три голевых передачи.

Ранее в СМИ писалось, что Неймар может перейти в Баварию, но немецкий клуб развеял информацию о возможном трансфере.

Напомним, что Неймар получил вызов в национальную команду впервые с октября 2023 года, но медицинский штаб принял решение дать отдых 33-летнему нападающему.

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Неймар Сантос (Бразилия)
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Источник:
sport.sky
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Caballero (DC)
16.03.2025 в 10:39
Хто з топів візьме передстаркуватого схибленого бразильця? Тільки клуби другого плану з кримінальними грішми типу Наполі.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
16.03.2025 в 10:39
Хто з топів візьме передстаркуватого схибленого бразильця? Тільки клуби другого плану з кримінальними грішми типу Наполі.
Ответить
0
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