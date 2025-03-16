Центрбек Колоса перешел в польскую Котвицу

Центральный защитник "Колоса" Каталина Кукоша перешел в польскую команду "Котвица".

По информации Transfermarkt, Кукоша перешел полноценно в польский клуб. Однако, насколько рассчитан контракт 21-летнего молдаванина, неизвестно.

Напомним, что защитник присоединился к "Колосу" летом 2023 года, но недолго поиграл за украинскую команду и в рамках аренды перешел в "Зимбру". После завершения аренды Кукоша вернулся в "Колос".

За "Колос" защитник сыграл 4 матча и отдал одну результативную передачу.