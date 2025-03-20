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Челси оформил трансфер двух воспитанников Спортинга

Трансферы
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Возможное усиление на будущее

Челси оформил трансфер двух воспитанников Спортинга

Зображення - Фабріціо Романо

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Португальский "Спортинг" опубликовал релиз, где официально подтвердил оба соглашения. "Львы" заработают около 74 млн евро, включая бонусы за продажу футболистов.

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"Синие" заплатят за Жовани Кенда 42,5 млн фунтов плюс 1,1 млн бонусами, а переход Дариу Эссугу обойдется в 18,6 млн фунтов.

Кенда следующий сезон проведет в составе "зелено-белых" на правах аренды. Эссугу присоединится к лондонскому клубу уже ближайшим летом.

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Источник:
Хіба ревуть воли, як Челсі в формі?
Опубликовал: Александр Симченко
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