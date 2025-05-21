Клуб Яремчука подписал 35-летнего француза. Недавно он играл в России
Греки начали работать на трансферном рынке
Olympiacos
"Олимпиакос", в составе которого выступает украинский нападающий Роман Яремчук, усилился полузащитником Реми Кабелла.
35-летний футболист, у которого еще действует контракт с "Лиллем" до 30 июня 2025 года, пополнил состав греческого клуба на правах свободного агента.
В течение карьеры Кабелла ранее защищал цвета "Монпелье", "Ньюкасла", "Марселя", "Сент-Этьена" и "Краснодара" (2019-2021). Также в активе Реми 4 матча за национальную сборную Франции.
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????⚪️ ???????????????????? ???????? ????????????????????????????: ????é???????? ????????????????????????????! ????????#Olympiacos #Welcome #Transfer #Cabella #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/1eDeUKjiyY— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 20, 2025
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