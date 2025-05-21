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Клуб Яремчука подписал 35-летнего француза. Недавно он играл в России

Трансферы
Обновлено

Греки начали работать на трансферном рынке

Клуб Яремчука подписал 35-летнего француза. Недавно он играл в России

Olympiacos

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Олимпиакос", в составе которого выступает украинский нападающий Роман Яремчук, усилился полузащитником Реми Кабелла.

35-летний футболист, у которого еще действует контракт с "Лиллем" до 30 июня 2025 года, пополнил состав греческого клуба на правах свободного агента.

В течение карьеры Кабелла ранее защищал цвета "Монпелье", "Ньюкасла", "Марселя", "Сент-Этьена" и "Краснодара" (2019-2021). Также в активе Реми 4 матча за национальную сборную Франции.

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