Клуб Яремчука подписал 35-летнего француза. Недавно он играл в России

"Олимпиакос", в составе которого выступает украинский нападающий Роман Яремчук, усилился полузащитником Реми Кабелла.

35-летний футболист, у которого еще действует контракт с "Лиллем" до 30 июня 2025 года, пополнил состав греческого клуба на правах свободного агента.

В течение карьеры Кабелла ранее защищал цвета "Монпелье", "Ньюкасла", "Марселя", "Сент-Этьена" и "Краснодара" (2019-2021). Также в активе Реми 4 матча за национальную сборную Франции.