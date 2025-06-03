Вернулся в Бундеслигу спустя 2 года. Байер усилился вратарём из АПЛ
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Фото - Bayer 04
"Байер" усилился вратарём из АПЛ.
Немецкий клуб официально представил Марка Флеккена. Контракт с голкипером подписан до 2028 года. Трансфер обошёлся в 10 млн евро.
✍️ Mark Flekken hat in Leverkusen bis 2028 unterschrieben. Der niederländische Nationalkeeper kehrt nach zwei Jahren bei Brentford FC in die Bundesliga zurück.????#Bayer04 | #Flekken2028 pic.twitter.com/a5QiCchsVl— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 3, 2025
Последним клубом вратаря в Германии был "Фрайбург" с которого он перешёл в "Брентфорд".
В сезоне 2024/25 Флеккен сыграл за "Брентфорд" в 39-ти матчах, в которых пропустил 59 голов. 8 поединков голкипер отстоял "на ноль".
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Источник:Bayer 04
Опубликовал: Владислав Прийменко
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