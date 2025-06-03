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Вернулся в Бундеслигу спустя 2 года. Байер усилился вратарём из АПЛ

Трансферы

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Вернулся в Бундеслигу спустя 2 года. Байер усилился вратарём из АПЛ

Фото - Bayer 04

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"Байер" усилился вратарём из АПЛ.

Немецкий клуб официально представил Марка Флеккена. Контракт с голкипером подписан до 2028 года. Трансфер обошёлся в 10 млн евро.

Последним клубом вратаря в Германии был "Фрайбург" с которого он перешёл в "Брентфорд".

В сезоне 2024/25 Флеккен сыграл за "Брентфорд" в 39-ти матчах, в которых пропустил 59 голов. 8 поединков голкипер отстоял "на ноль".

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Байер (Леверкузен) Брентфорд (Лондон) Марк Флеккен
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Источник:
Bayer 04
Опубликовал: Владислав Прийменко
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