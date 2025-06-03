Вернулся в Бундеслигу спустя 2 года. Байер усилился вратарём из АПЛ

"Байер" усилился вратарём из АПЛ.

Немецкий клуб официально представил Марка Флеккена. Контракт с голкипером подписан до 2028 года. Трансфер обошёлся в 10 млн евро.

✍️ Mark Flekken hat in Leverkusen bis 2028 unterschrieben. Der niederländische Nationalkeeper kehrt nach zwei Jahren bei Brentford FC in die Bundesliga zurück.????#Bayer04 | #Flekken2028 pic.twitter.com/a5QiCchsVl — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 3, 2025

Последним клубом вратаря в Германии был "Фрайбург" с которого он перешёл в "Брентфорд".

В сезоне 2024/25 Флеккен сыграл за "Брентфорд" в 39-ти матчах, в которых пропустил 59 голов. 8 поединков голкипер отстоял "на ноль".