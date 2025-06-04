Вице-чемпион Серии А усилился полузащитником сборной Хорватии.

"Интер" представил Петара Сучича новым игроком команды. 21-летний футболист перешёл из "Динамо Загреб" за 14 млн евро.

Итальянский клуб отметил, что Сучич стал восьмым хорватом в истории команды.

"Полузащитник с прекрасным видением поля, техникой и универсальностью, Петар может играть на различных ролях в полузащите.

Петар становится восьмым хорватом в истории "нерадзурри", следуя по пути, который объединяет "Динамо" Загреб и "Интер", по тому же пути, по которому в прошлом пошли Матео Ковачич и Марсело Брозович, полузащитники и столпы сборной Хорватии, дважды поднимавшейся на пьедестал чемпионата мира", - написал "Интер".