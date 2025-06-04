Вице-чемпион Серии А усилился полузащитником сборной Хорватии
Молодой, перспективный
Фото - Inter FC
Вице-чемпион Серии А усилился полузащитником сборной Хорватии.
"Интер" представил Петара Сучича новым игроком команды. 21-летний футболист перешёл из "Динамо Загреб" за 14 млн евро.
Un nuovo Interista in famiglia ????????????????#ForzaInter #WelcomePetar— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 4, 2025
Итальянский клуб отметил, что Сучич стал восьмым хорватом в истории команды.
"Полузащитник с прекрасным видением поля, техникой и универсальностью, Петар может играть на различных ролях в полузащите.
Петар становится восьмым хорватом в истории "нерадзурри", следуя по пути, который объединяет "Динамо" Загреб и "Интер", по тому же пути, по которому в прошлом пошли Матео Ковачич и Марсело Брозович, полузащитники и столпы сборной Хорватии, дважды поднимавшейся на пьедестал чемпионата мира", - написал "Интер".
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В прошлом сезоне Сучич сыграл в 32-х матчах "Динамо Загреб", в которых отметился 7-ю голами и 4-мя голевыми передачами.
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