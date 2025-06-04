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Челси усилился нападающим клуба, вылетевшего из АПЛ

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Челси усилился нападающим клуба, вылетевшего из АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" усилился нападающим из клуба, вылетевшего из АПЛ.

Лондонский клуб представил Лиама Делапа игроком клуба.

"Я понимаю статус этого клуба и вижу, по какому пути он идёт с этими игроками и главным тренером. Это будет невероятное место для моего развития, и я надеюсь добиться здесь потрясающих результатов и помочь клубу выиграть больше трофеев", - заявил Делап.

В сезоне 2024/25 Лиам Делап дебютировал в АПЛ, выступая за "Ипсвич". За "трактористов" он сыграл 40 матчей во всех турнирах и отметился 12-ю голами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что отступные за Делапа составляют 30 млн евро.

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К слову, "Ипсвич" по итогам сезона 2024/25 вылетел из АПЛ.

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Челси (Лондон) Ипсвич Таун Лиам Делап
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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Владислав Прийменко
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