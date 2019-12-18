Челси может пристроить Дринкуотера в Турции

Дэнни Дринкуотер может продолжить карьеру в "Бешикташе". Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

Гранд местного футбола "Бешикташ" рассматривает вариант его подписания. Речь идет об аренде, которая будет расчитана на полтора года.

Сейчас его контракт принадлежит "Челси", однако "синим" он не очень нужен. Его отправили в аренду в "Бернли", где он лишь единожды выходил в стартовом составе.

Дринкуотер известен, прежде всего, своими выступлениями за "Лестер", в составе которого он стал чемпионом Англии.