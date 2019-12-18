  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Челси может пристроить Дринкуотера в Турции
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси может пристроить Дринкуотера в Турции

Турция
(1 голосов)

"Бешикташ" готов приютить полузащитника

Челси может пристроить Дринкуотера в Турции
UA-Футбол
Новина українською

Дэнни Дринкуотер может продолжить карьеру в "Бешикташе". Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

Гранд местного футбола "Бешикташ" рассматривает вариант его подписания. Речь идет об аренде, которая будет расчитана на полтора года.

Сейчас его контракт принадлежит "Челси", однако "синим" он не очень нужен. Его отправили в аренду в "Бернли", где он лишь единожды выходил в стартовом составе.

Дринкуотер известен, прежде всего, своими выступлениями за "Лестер", в составе которого он стал чемпионом Англии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бешикташ (Стамбул) Челси (Лондон) Дэниел Дринкуотер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...