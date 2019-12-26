  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Фенербахче планирует подписать форварда ПСЖ
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фенербахче планирует подписать форварда ПСЖ

Турция
(1 голосов)

У Эрика было мало шансов закрепиться в команде

Фенербахче планирует подписать форварда ПСЖ
UA-Футбол
Новина українською

Форвард "ПСЖ" Эрик Чупо-Мотинг близок к тому, чтобы сменить команду и чемпионат. Об этом сообщает издание Le10Sport.

По их данным, в подписании футболиста заинтересован "Фенербахче". Турецкий гранд готов вступить в переговоры уже в январе месяце.

Эрик перешел в "ПСЖ" летом 2018 года. Однако из-за очень высокой конкуренции, очень редко выходил на поле. На его счету 6 голов в 25 матчах.

На данный момент "Фенербахче" занимает четвертое место в чемпионате Турции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фенербахче (Стамбул) Эрик-Максим Чупо-Мотинг ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...