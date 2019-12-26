Фенербахче планирует подписать форварда ПСЖ

Форвард "ПСЖ" Эрик Чупо-Мотинг близок к тому, чтобы сменить команду и чемпионат. Об этом сообщает издание Le10Sport.

По их данным, в подписании футболиста заинтересован "Фенербахче". Турецкий гранд готов вступить в переговоры уже в январе месяце.

Эрик перешел в "ПСЖ" летом 2018 года. Однако из-за очень высокой конкуренции, очень редко выходил на поле. На его счету 6 голов в 25 матчах.

На данный момент "Фенербахче" занимает четвертое место в чемпионате Турции.