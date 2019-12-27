Герой футбольного дня. Лари Кайоде

Лари Кайоде – игрок не юный. Сейчас ему 26 с половиной, а на момент перехода в "Шахтер" было почти 25. Это не тот случай, когда с молодым футболистом нужно было возиться с мыслями о будущей перспективе. Однако это не противоречит и тому утверждению, что Кайоде нужно была доверие. При его наличии, возможно, футболист, прошедший через структуру "МанСити", раскрылся бы в ярком свете.

Но Кайоде попал в "Шахтер" не в очень благоприятное время – когда команду возглавлял Фонсека, который не имел ни малейшего желания работать с молодежью или новичками, выбрав курс на результат. И этот результат португалец хотел получать благодаря старым ресурсам со знаком качества Луческу, а не благодаря своим идеям. Неудивительно, что в таких условиях Лари Кайоде себя не проявил.

Впрочем, он был в команде и при Луишу Каштру – тренеру, исповедующему совершенно иную философию. Именно нынешний тренер "Шахтера" по итогам летней подготовки к сезону сделал выбор в пользу молодых украинцев Борячука и Сикана. Видимо, по принципу, что предпочтение следует отдавать доморощенным игрокам, если легионер не сильнее них на две головы.

В итоге, Сикан и Борячук вдвоем в течение первой части сезона сыграли в сумме семь матчей и забили один гол на двоих. В нескольких осенних матчах "Шахтер" формировал свою заявку лишь с одним нападающим – Жуниором Мораес. Кайоде же в составе середняка турецкого чемпионата стал основным нападающим и перед заключительным туром осенне-зимней части чемпионата находится в топ-7 бомбардиров лиги.

Вывода о том, что "Шахтер" ошибся, не дав полноценного шанса нигерийцу, не будет. Это было бы очень голословно. Тем более, что какие-никакие шансы у игрока все же были. Он мог стать тем, кто сломал ход событий в выездном поединке с "Айнтрахтом", но при счете 1:2 (первый матч завершился вничью 2:2) попал в перекладину, а через несколько минут "Шахтер" пропустил еще дважды. Он забил только три гола в 16-и матчах УПЛ, в большинстве которых "Шахтер" доминировал безальтернативно. На самом деле, это показатели уровня Сикана и Борячука.

Но не изменится ли ситуация, если Кайоде и дальше продолжит забивать в Турции (аренда в "Газиантепспор" у него до лета), а Сикан и Борячук продолжат теряться среди взрослых дядей на футбольных полях? И если не удастся подписать нападающего, который стал бы достойной конкуренцией / альтернативой для Мораеса? Вероятно, в такой ситуации Кайоде и действительно нужно рассматривать как запасной вариант.