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Герой футбольного дня. Денис Гармаш

Турция
(2 голосов)

Трансферная бомба вчерашнего дня

Герой футбольного дня. Денис Гармаш
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Говорить, что с уходом Дениса Гармаша из "Динамо" (пускай пока – только временным) остается в прошлом целая эпоха – слишком пафосно. Вообще, любые громкие слова в контексте Гармаша будут восприниматься с иронической улыбкой, ведь всё то хорошее, что футболист дал своему клубу в течение более чем десятилетней каденции, остается в тени психически нездоровых выходок Дениса. Но событие знаковое. Гармаш – едва ли не последний представитель "старой гвардии" в "Динамо".

Есть еще Сидорчук и Бойко, но оба пришли в "Динамо" позже Гармаша. Сидорчук, тем более – воспитанник запорожского футбола. Бойко – свой, но поскитался сначала по футбольной Украине, а затем и по Европе вволю. Гармаш же всегда был здесь, рядом. Иногда играл за дубль, но еще никогда в профессиональной карьере (с 2007-го года) не был вне динамовской структуры.

Герой футбольного дня. Денис Гармаш - изображение 1

Аренда в "Ризеспор" – на полгода. Контракт с "Динамо" действует до конца июня 2022-го года, а никакой информации о том, что турки собираются, или хотя бы готовы выкупить все права на Дениса Гармаша, нет. Напротив, местные СМИ отмечают, что украинец согласился сотрудничать с "Ризеспором" только до конца сезона. Максимум, что может дать эта аренда "Динамо" – частичная разгрузка зарплатной ведомости.

Денис Гармаша "пережил" в "Динамо" семь тренеров – начиная с Юрия Семина и заканчивая нынешним наставником киевлян Алексеем Михайличенко. Если не принимать во внимание ранних этапов карьеры, то в отношении благополучно Гармаш чувствовал себя под крылом Хацкевича. Белорус ему доверял, хотя и просил иногда более "старших" и "авторитетных" ребят проводить с Денисом профилактические беседы. И объяснял это доверие интенсивностью, которую выдавал полузащитник. Интенсивностью, к которой и близко не подбирались другие полузащитники "Динамо" того недавнего образца.

Герой футбольного дня. Денис Гармаш - изображение 2

Оно действительно так... Показательным может быть путь "Динамо" в плей-офф Лиги Европы 2017/18, когда не без помощи Дениса киевляне сначала прошли АЕК в 1/16-й финала, а потом встречались с "Лацио". В Риме "Динамо" одержало приемлемую ничью 2:2 с памятным голом Виктора Цыганкова, но с ложкой дегтя в виде двух желтых карточек для Дениса Гармаша, вторая из которых была за неспортивное поведение. Тогда болельщики даже радовались, что в киевском матче Гармаша не будет, но зря – "Динамо" проиграло 0:2 и прекратило свой путь. Проиграло без шансов и по всем параметрам. Резонно предположить, что с гармашем в составе было бы иначе…

Такие показательные ситуации можно найти и на более ранних этапах карьеры Гармаша. Например, в Лиге чемпионов 2015/16, когда Денис фактически сделал матч с "Порту". Это был стартовый матч группового этапа, матч в Киеве без отравившегося накануне Андрея Ярмоленко, и с Денисом Гармашом в роли плеймейкера, который уже на 20-й минуте ассистировал Гусеву на гол. В итоге "Динамо" сыграло 2:2, но вышло из той группы (единственный раз за последние двадцать лет) и Денис Гармаш был полноценной боевой единицей того слаженного коллектива Сергея Реброва.

Герой футбольного дня. Денис Гармаш - изображение 3

Мораль? Да умеет он играть в футбол и при должном подходе к делу мог бы стать профессионалом высшего сорта. А так просто профессионал, от которого хотят избавиться из-за огромных запросов по зарплате и малой отдачи на поле. И каких профессионалов в Турции – пруд пруди. Его даже "сбитым летчиком" нельзя назвать. Просто – нереализованный талант с динамовской эмблемой на груди.

Фото - UA-Футбол

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) герой футбольного дня
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
06.01.2020 в 11:41
Це ТАК! Але наразі навалять купа ексПЕРДів, які будуть доводити, що Гармаш це лише "неврівноважена особа". Так від Дениса ми чекали більшого, утім його бажання битися за результат останні сезони приводили лише до потасовок... Добре коли тільки словесних...
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мы за динамо (киев)
06.01.2020 в 11:16
да!!!! він залишався єдиним хто в вкдк вміє грати на рівні вкдк. більше ніхто.
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+1
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Onside (Чернігів)
06.01.2020 в 11:36
Якщо те як він грав останнім часом це рівень дк, то не дивно що вони так наразі виступають.
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0
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