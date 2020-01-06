Герой футбольного дня. Денис Гармаш

Говорить, что с уходом Дениса Гармаша из "Динамо" (пускай пока – только временным) остается в прошлом целая эпоха – слишком пафосно. Вообще, любые громкие слова в контексте Гармаша будут восприниматься с иронической улыбкой, ведь всё то хорошее, что футболист дал своему клубу в течение более чем десятилетней каденции, остается в тени психически нездоровых выходок Дениса. Но событие знаковое. Гармаш – едва ли не последний представитель "старой гвардии" в "Динамо".

Есть еще Сидорчук и Бойко, но оба пришли в "Динамо" позже Гармаша. Сидорчук, тем более – воспитанник запорожского футбола. Бойко – свой, но поскитался сначала по футбольной Украине, а затем и по Европе вволю. Гармаш же всегда был здесь, рядом. Иногда играл за дубль, но еще никогда в профессиональной карьере (с 2007-го года) не был вне динамовской структуры.

Аренда в "Ризеспор" – на полгода. Контракт с "Динамо" действует до конца июня 2022-го года, а никакой информации о том, что турки собираются, или хотя бы готовы выкупить все права на Дениса Гармаша, нет. Напротив, местные СМИ отмечают, что украинец согласился сотрудничать с "Ризеспором" только до конца сезона. Максимум, что может дать эта аренда "Динамо" – частичная разгрузка зарплатной ведомости.

Денис Гармаша "пережил" в "Динамо" семь тренеров – начиная с Юрия Семина и заканчивая нынешним наставником киевлян Алексеем Михайличенко. Если не принимать во внимание ранних этапов карьеры, то в отношении благополучно Гармаш чувствовал себя под крылом Хацкевича. Белорус ему доверял, хотя и просил иногда более "старших" и "авторитетных" ребят проводить с Денисом профилактические беседы. И объяснял это доверие интенсивностью, которую выдавал полузащитник. Интенсивностью, к которой и близко не подбирались другие полузащитники "Динамо" того недавнего образца.

Оно действительно так... Показательным может быть путь "Динамо" в плей-офф Лиги Европы 2017/18, когда не без помощи Дениса киевляне сначала прошли АЕК в 1/16-й финала, а потом встречались с "Лацио". В Риме "Динамо" одержало приемлемую ничью 2:2 с памятным голом Виктора Цыганкова, но с ложкой дегтя в виде двух желтых карточек для Дениса Гармаша, вторая из которых была за неспортивное поведение. Тогда болельщики даже радовались, что в киевском матче Гармаша не будет, но зря – "Динамо" проиграло 0:2 и прекратило свой путь. Проиграло без шансов и по всем параметрам. Резонно предположить, что с гармашем в составе было бы иначе…

Такие показательные ситуации можно найти и на более ранних этапах карьеры Гармаша. Например, в Лиге чемпионов 2015/16, когда Денис фактически сделал матч с "Порту". Это был стартовый матч группового этапа, матч в Киеве без отравившегося накануне Андрея Ярмоленко, и с Денисом Гармашом в роли плеймейкера, который уже на 20-й минуте ассистировал Гусеву на гол. В итоге "Динамо" сыграло 2:2, но вышло из той группы (единственный раз за последние двадцать лет) и Денис Гармаш был полноценной боевой единицей того слаженного коллектива Сергея Реброва.

Мораль? Да умеет он играть в футбол и при должном подходе к делу мог бы стать профессионалом высшего сорта. А так просто профессионал, от которого хотят избавиться из-за огромных запросов по зарплате и малой отдачи на поле. И каких профессионалов в Турции – пруд пруди. Его даже "сбитым летчиком" нельзя назвать. Просто – нереализованный талант с динамовской эмблемой на груди.