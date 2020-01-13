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Турецкий клуб проявляет интерес к игроку Арсенала
Немецкий защитник уже давно не игрок основы
Турецкий "Галатасарай" этой зимой может пополнить состав Шкорданом Мустафи. Об этом сообщает Fotomac.
Немецкий игрок намерен покинуть клуб зимой, так как очень редко стал попадать в основу. За сезон у него лишь 7 матчей в старте, в которых он смог забить один гол.
Мустафи в футболке "Арсенала" выступает с 2016 года. Всего на его счету 86 матчей и 5 голов. В копилке трофей числится кубок Англии, выигранный в сезоне 2016/17.
Напомним, что сейчас лондонский "Арсенал" ведет переговоры о трансфере защитника "Баварии".