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Турецкий клуб проявляет интерес к игроку Арсенала

Турция
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Немецкий защитник уже давно не игрок основы

Турецкий клуб проявляет интерес к игроку Арсенала
UA-Футбол
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Турецкий "Галатасарай" этой зимой может пополнить состав Шкорданом Мустафи. Об этом сообщает Fotomac.

Немецкий игрок намерен покинуть клуб зимой, так как очень редко стал попадать в основу. За сезон у него лишь 7 матчей в старте, в которых он смог забить один гол.

Мустафи в футболке "Арсенала" выступает с 2016 года. Всего на его счету 86 матчей и 5 голов. В копилке трофей числится кубок Англии, выигранный в сезоне 2016/17.

Напомним, что сейчас лондонский "Арсенал" ведет переговоры о трансфере защитника "Баварии".

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В статье: Арсенал (Лондон) Галатасарай (Стамбул) Шкодран Мустафи
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