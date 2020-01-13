Турецкий клуб проявляет интерес к игроку Арсенала

Турецкий "Галатасарай" этой зимой может пополнить состав Шкорданом Мустафи. Об этом сообщает Fotomac.

Немецкий игрок намерен покинуть клуб зимой, так как очень редко стал попадать в основу. За сезон у него лишь 7 матчей в старте, в которых он смог забить один гол.

Мустафи в футболке "Арсенала" выступает с 2016 года. Всего на его счету 86 матчей и 5 голов. В копилке трофей числится кубок Англии, выигранный в сезоне 2016/17.

Напомним, что сейчас лондонский "Арсенал" ведет переговоры о трансфере защитника "Баварии".