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Фенербахче согласовал аренду защитника Милана
Им также интересовался "Наполи"
Защитник "Милана" Рикардо Родригес продолжит карьеру в "Фенербахче". Об этом сообщает источник De Marke Sports.
Завтра футболист пройдет медосмотр и будет официально представлен прессе. Подробности соглашение не оглашаются. Крайне вероятно, что аренда расчитана до конца сезона.
Родригес принял решение сменить команду, так как перестал попадать в основу. Пока что, он смог провести лишь 5 матчей. Швейцарец намерен сыграть на предстоящем Евро, а потому нуждается в игровом времени.
Напомним, что ранее в "Наполи" его планировал пригласить Гаттузо, с которым тот работал с "Милане".