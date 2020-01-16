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Фенербахче согласовал аренду защитника Милана

Турция
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Им также интересовался "Наполи"

Фенербахче согласовал аренду защитника Милана
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Защитник "Милана" Рикардо Родригес продолжит карьеру в "Фенербахче". Об этом сообщает источник De Marke Sports.

Завтра футболист пройдет медосмотр и будет официально представлен прессе. Подробности соглашение не оглашаются. Крайне вероятно, что аренда расчитана до конца сезона.

Родригес принял решение сменить команду, так как перестал попадать в основу. Пока что, он смог провести лишь 5 матчей. Швейцарец намерен сыграть на предстоящем Евро, а потому нуждается в игровом времени.

Напомним, что ранее в "Наполи" его планировал пригласить Гаттузо, с которым тот работал с "Милане".

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Рикардо Родригес Милан
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