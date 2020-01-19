Турция
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Подольски станет одноклубником Бланко Лещука
Лукаш продолжит карьеру в Турции
Бывший форвард "Баварии" и сборной Германии Лукаш Подольски продолжит карьеру в Турецкой Суперлиге.
По информации Fanatik, 34-летний футболист подпишет контракт с "Антальяспором". Соглашение будет рассчитано на полтора сезона.
Lukas Podolski, Antalyaspor'da! Havaalanında coşkulu karşılama ve çay ikramı https://t.co/u5GGtx27NW pic.twitter.com/h8D5Ao3bmX— FutbolArena (@futbolarena) January 19, 2020
Предыдущим клубом Подольски был "Виссел Кобе".
Напомним, за "Антальяспор" выступает бывший форвард "Шахтёра" Густаво Бланко Лещук.
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