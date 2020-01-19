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Подольски станет одноклубником Бланко Лещука

Турция
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Лукаш продолжит карьеру в Турции

Подольски станет одноклубником Бланко Лещука
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Бывший форвард "Баварии" и сборной Германии Лукаш Подольски продолжит карьеру в Турецкой Суперлиге.

По информации Fanatik, 34-летний футболист подпишет контракт с "Антальяспором". Соглашение будет рассчитано на полтора сезона.

Предыдущим клубом Подольски был "Виссел Кобе".

Напомним, за "Антальяспор" выступает бывший форвард "Шахтёра" Густаво Бланко Лещук.

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В статье: Антальяспор (Анталья) Лукаш Подольски
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