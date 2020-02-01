Луческу заинтересовал Бешикташ. В клубе хотят, чтобы он построил второй Шахтёр

Бывший наставник "Шахтёра" Мирча Луческу заинтересовал руководство "Бешикташа", сообщает Haber Ne Diyor.

Боссы турецкого клуба хотят, чтобы 74-летний специалист занял должность спортивного директора и помог наладить модель, похожую на ту, что тот в своё время выстроил "Шахтёре".

По информации источника, первоначально Луческу был не особо заинтересован предложением "Бешикташа". Однако недавнее назначение Сергена Ялчина на пост главного тренера команды может изменить его решение. В свое время Ялчин был одной из главных звёзд "Фенербахче", а после и "Бешикташа", когда в клубах работал Мирча. Луческу все еще сохранил с экс-подопечным хорошие отношения, которые могут стать ключом в переговорах.

Ранее Луческу отверг предложения румынского "Рапида", швейцарского "Сьона" и бразильского "Сантоса".