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Луческу заинтересовал Бешикташ. В клубе хотят, чтобы он построил второй Шахтёр

Турция
(1 голосов)

Румыну предложат должность спортивного директора

Луческу заинтересовал Бешикташ. В клубе хотят, чтобы он построил второй Шахтёр
UA-Футбол
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Бывший наставник "Шахтёра" Мирча Луческу заинтересовал руководство "Бешикташа", сообщает Haber Ne Diyor.

Боссы турецкого клуба хотят, чтобы 74-летний специалист занял должность спортивного директора и помог наладить модель, похожую на ту, что тот в своё время выстроил "Шахтёре".

По информации источника, первоначально Луческу был не особо заинтересован предложением "Бешикташа". Однако недавнее назначение Сергена Ялчина на пост главного тренера команды может изменить его решение. В свое время Ялчин был одной из главных звёзд "Фенербахче", а после и "Бешикташа", когда в клубах работал Мирча. Луческу все еще сохранил с экс-подопечным хорошие отношения, которые могут стать ключом в переговорах.

Ранее Луческу отверг предложения румынского "Рапида", швейцарского "Сьона" и бразильского "Сантоса".

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В статье: Мирча Луческу Бешикташ (Стамбул)
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
01.02.2020 в 09:53
1-е Динамо не хотят?
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