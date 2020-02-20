Футбол в политике: как Реджеп Эрдоган мстит фанатам, создавая еще один гранд в Стамбуле

Футбол в Турции десятилетиями отождествляли со стамбульской троицей - "Фенербахче", "Бешикташем" и "Галатасараем". Изредка в эту компанию втирался "Трабзонспор". Остальные - массовка.

Последние годы в ней, правда, полно разномастных ветеранов и звезд прошлого, благодаря которым наблюдать за матчами Суперлиги стало интереснее. Вывеска "Аланьяспор" - "Антальяспор" мало кого привлечет, а вот Вагнер Лав против Самюэля Это’О - другое дело.

В текущем сезоне, однако, ситуация чуть подравнялась - американские санкции больно ударили по всей турецкой экономике, и футбол исключением не стал.

И только "Истанбул Башакшехир" словно и не заметил кризиса. Бюджет клуба непрерывно растет, приток спонсоров не ослабевает, а в составе и далее бегают звезды калибра Робиньо и Гаэля Клиши. Более того, осенью команда впервые в истории вышла в плей-офф Лиги Европы, где сегодня проведет первый матч против лиссабонского "Спортинга".

И это вовсе не чудо и не аномалия, а результат работы турецкого правительства, для которого "Башакшехир" - намного больше, чем просто футбольный клуб.

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По бумагам "Башакшехир" был основан в 1990 году, но это фикция. На деле, клуб тогда даже назывался по-другому, не говоря уже о целях и объемах финансирования. Настоящая история "Башакшехира" началась в 2013 году, когда власти решили застроить любимый всеми жителями парк Гези в самом сердце Стамбула. Кто забыл, протесты тогда были страшные, и на площади Таксим несколько дней подряд лилась кровь. Так вот, в авангарде протестующих против правительства Эрдогана были как раз футбольные фанаты.

В Стамбуле так повелось, что за "Бешикташ" в основном болеет пролетариат и левая интеллигенция, "Фенербахче" - проект националистов, а "Галатасарай" любим средним классом. Между собой они враждуют с незапамятных времен, и когда на площади Таксим фанаты трех главных клубов столицы неожиданно объединились для борьбы с властями, даже всесильному Эрдогану пришлось отступить. Так парк был спасен.

Президент, однако, не забыл обиду, и решил плотнее заняться футболом. В левацкий "Бешикташ" дорога ему была закрыта, финансово устойчивый "Галатасарай" тоже не подходил. Оставался "Фенербахче", чьего президента Азиза Йылдырыма как раз обвиняли в договорных матчах. Ходили слухи, что на его место Эрдоган хотел посадить своего сына, но дело не выгорело - Йылдырыма оправдали и он вернулся к делам.

Интересно, что к тому времени провластные СМИ успели сочинить байку про то, как Эрдоган в молодости едва не стал игроком "Фенера". Мол, "Канарейки" очень хотели его подписать, но будущий президент выбрал политику. Редкий, надо сказать, бред. Эрдоган в юности действительно играл на полупрофессиональном уровне, но без особого успеха, и среди партнеров заслужил прозвище "Ходжа", поскольку в свободное время учил других Корану. Но это так, для понимания масштаба затеи.

Намного важнее другое: спустя несколько месяцев после оправдания Йылдырыма, стало известно, что президентом футбольного клуба "Башакшехир", выступавшего на тот момент во втором дивизионе, стал племянник Эрдогана Гюксель Гюмюшдаг.

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Выбор не удивил - район Стамбула Башакшехир был застроен в 90-е при деятельном участии Эрдогана, который тогда занимал пост мэра столицы. Населяли массив в основном номенклатура и богатый средний класс - группы, априори лояльные к власти.

Другое дело, что о существовании местного футбольного клуба знали даже не все жители столицы, не говоря уже об остальной Турции. С нуля пришлось делать абсолютно все: набирать состав, придумывать символику и клубные цвета, строить стадион. Первоначально Эрдоган добился, чтобы "Башакшехир" переехал на арену им. Ататюрка, построенную в рамках подготовки к Олимпиаде-2008 (она в итоге прошла в Пекине). Но на 80-тысячной арене 4-5 тысяч фанатов выглядели жалко.

Наверху это быстро поняли, и в сжатые сроки построили "Башакшехиру" комфортабельный стадиончик на реалистичные 17 тысяч мест. Правда, и он до сих пор набивается под завязку разве что на дерби.

Толпы болельщиков за один день не заимеешь. Особенно в Стамбуле, где боление за конкретный клуб передается по наследству от отца к сыну, и является такой же частью самоидентификации, как язык или вера. Хотя Эрдоган, надо отдать ему должное, мощно потрясает эти вековые устои.

В 2015-м он привез в "Башакшехир" легенду турецкого футбола Эмре Белозоглу; в 2016-м сюда перебрались Эмма Адебайор и Ченгиз Ундер; еще через год - Клиши, Эльеро Элиа, Гекхан Инлер, Мевлют Эрдинч и даже Арда Туран.

На последнего в "Башакшехире" возлагали особые надежды - как-никак, главный талант поколения в Турции. Вскоре после трансфера Арда даже женился на Аслихан Доган - модели, которую желтая пресса осторожно называет внебрачной дочерью Эрдогана. Президент даже присутствовал на церемонии бракосочетания.

Но вскоре все поломалось. От близости к властным верхам крыша у Арды поехала, и он сперва ударил лайнсмена во время игры, а потом устроил дебош в ночном клубе, сломав нос известного певцу Беркаю Шахину. Когда того отвезли в больницу, пьяный Туран раскаялся и с пистолетом ворвался к нему в палату, потребовав себя пристрелить. Шокированный певец едва выбежал из палаты, когда услышал выстрел - это Туран зачем-то пальнул по вентиляционной трубе. За все это бывшей звезде Атлетико впаяли условный срок, и теперь он вне игры.

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Остальные привезенные звезды отжигали не так ярко, но и тех, кто выкладывался в "Башакшехире" на 100%, можно посчитать на пальцах одной руки. Таковы издержки футбола в Турции - сюда едут зарабатывать, а не побеждать.

Как итог - перенасыщенный звездными ветеранами "Башакшехир" за последние три года дважды брал "серебро" и раз "бронзу". А вот для чемпионства команде регулярно не хватало характера, и оно уплывало в руки не столь именитых, зато лучше настроенных и молодых конкурентов.

Эрдоган, тем не менее, не сдается. Прошлым летом с его благословения в клуб привезли очередную партию топов во главе с Мартином Шкртелом и Мехметом Топалом.

В конце концов, в "Башакшехире" его главная цель не столько выигрывать все подряд, хотя унизить идеологических врагов тоже никогда не бывает лишним, сколько добиться массовой поддержки своего детища в народе. А над этим турецкому лидеру еще пахать и пахать.

Прошлой осенью билеты на матч "Башакшехира" против "Ромы" продавались за 50 лир - это примерно втрое меньше, чем обычно зарабатывают на топ-играх другие стамбульские клубы. К примеру, "Бешикташ" на матч со скромным "Слованом" пропускал за 70-80 лир. И даже при этом небольшая арена "Башакшехира" заполнилась всего на 80%.

Не помогают даже регулярные выступления перед матчами местных Винников и Поляковых - фанаты изо всех сил показывают, что их преданность не купить.

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Впрочем, ставить точку в этой истории слишком рано. Эрдоган подмял под себя целую страну не за один день - он настойчив и терпелив. И если для триумфа в футболе ему понадобятся десятилетия - будьте уверены, он на это пойдет, не задумываясь.