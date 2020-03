Старридж отстранен от футбола на 4 месяца - сегодня он расторг контракт с Трабзонспором

Английский форвард Дэниел Старридж официально покидает "Трабзонспор". Об этом повествует официальный сайт клуба.

Причины и детали не сообщаются. По данным английских СМИ (Sky Sports) данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Форвард стал свободным агентом.

We thank Daniel Sturridge for his contributions to our club and wish him success in his future career. #ThankYouDanielSturridge pic.twitter.com/ADR1dq4x5j