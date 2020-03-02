Старридж отстранен от футбола на 4 месяца - сегодня он расторг контракт с Трабзонспором

Английский форвард Дэниел Старридж официально покидает "Трабзонспор". Об этом повествует официальный сайт клуба.

Причины и детали не сообщаются. По данным английских СМИ (Sky Sports) данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Форвард стал свободным агентом.

We thank Daniel Sturridge for his contributions to our club and wish him success in his future career. #ThankYouDanielSturridge pic.twitter.com/ADR1dq4x5j — Trabzonspor_en (@Trabzonspor_EN_) March 2, 2020

Однако спустя определенное время стали известны и другие подробности. По данным ВВС, форвард на четыре месяца отстранен от футбола из-за нарушений правил совершения ставок. Ранее он просил своего брата сделать ставку на один из своих переходов. Вернуться он сможет не ранее 17 июня.

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За прошедшею половину сезона, Старридж провел 11 матчей, в которых совершил 8 результативных действий.