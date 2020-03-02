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Старридж отстранен от футбола на 4 месяца - сегодня он расторг контракт с Трабзонспором

Турция
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Не лучший день для англичанина

Старридж отстранен от футбола на 4 месяца - сегодня он расторг контракт с Трабзонспором
UA-Футбол
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Английский форвард Дэниел Старридж официально покидает "Трабзонспор". Об этом повествует официальный сайт клуба.

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Причины и детали не сообщаются. По данным английских СМИ (Sky Sports) данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Форвард стал свободным агентом.

Однако спустя определенное время стали известны и другие подробности. По данным ВВС, форвард на четыре месяца отстранен от футбола из-за нарушений правил совершения ставок. Ранее он просил своего брата сделать ставку на один из своих переходов. Вернуться он сможет не ранее 17 июня.

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За прошедшею половину сезона, Старридж провел 11 матчей, в которых совершил 8 результативных действий.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Дэниел Старридж
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