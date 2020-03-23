Турция
Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вице-президент Галатасарая заразился коронавирусом
Его супруга тоже сдала положительный тест
Вице-президент "Галатасарая" Абдурахим Албайрак болен коронавирусом. Также заразилась и его жена, сообщает официальный сайт турецкого клуба.
66-летний функционер и его супруга сдали положительный тест на коронавирус на шестой день лечения от болезни. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...