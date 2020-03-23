Вице-президент Галатасарая заразился коронавирусом

Вице-президент "Галатасарая" Абдурахим Албайрак болен коронавирусом. Также заразилась и его жена, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

66-летний функционер и его супруга сдали положительный тест на коронавирус на шестой день лечения от болезни. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866.