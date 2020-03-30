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Наставник Галатасарая излечился от коронавируса

Турция
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Об этом сообщила пресс-служба больницы, в которой находился специалист

Наставник Галатасарая излечился от коронавируса
Новина українською

Наставник "Галатасарая" Фатих Терим излечился от коронавируса, сообщает пресс-служба больницы Liv Hospital Group, в которую ранее был помещён специалист.

Терим прошёл повторный тест на коронавирусную инфекцию, результат которого оказался отрицательным. Позже 66-летний специалист был выписан из больницы. Напомним, о заражении Терима коронавирусом стало известно 23 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 720 тыс. человек. Число погибших превысило 30 тыс. человек.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Галатасарай коронавирус
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