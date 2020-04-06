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Экс-вратарь Барселоны был выписан из больницы - ранее он был госпитализирован из-за коронавируса

Турция
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Экс-вратарь Барселоны был выписан из больницы - ранее он был госпитализирован из-за коронавируса
UA-Футбол
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На прошлой неделе появилось известие, что турецкий голкипер Рюштю Речбер был экстренно госпитализирован. Причина весьма очевидна - коронавирус.

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Однако уже сейчас он пошел на поправку. Об этом, турецкому CNN Turk, заявила жена футболиста. Экс-игрок провел в больнице 11 дней и был выписан.

Отметим, что во время игровой карьеры Речбер выступал за "Барселону", а также ряд турецких клубов. За сборную Турции провел 120 матчей.

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В статье: Турция Рюштю Речбер
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