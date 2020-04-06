Экс-вратарь Барселоны был выписан из больницы - ранее он был госпитализирован из-за коронавируса

На прошлой неделе появилось известие, что турецкий голкипер Рюштю Речбер был экстренно госпитализирован. Причина весьма очевидна - коронавирус.

Однако уже сейчас он пошел на поправку. Об этом, турецкому CNN Turk, заявила жена футболиста. Экс-игрок провел в больнице 11 дней и был выписан.

Отметим, что во время игровой карьеры Речбер выступал за "Барселону", а также ряд турецких клубов. За сборную Турции провел 120 матчей.