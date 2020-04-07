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Блан может вернуться к тренерской деятельности - в его услугах заинтересован турецкий гранд
Француз давненько не появлялся на публике
Французский наставник Лоран Блан может вновь вернуться к тренерской работе. Об этом сообщает L'Equipe.
Сейчас в его услугах заинтересован "Фенербахче". Перед самой паузой клуб уволил Эрсуна Янала из-за ряда неудовлетворительных результатах. Сейчас стамбульский клуб идет на седьмом месте.
Блан не тренировал с лета 2016-го, после того как покинул "ПСЖ". За свою тренерскую карьеру сумел завоевать 14 трофеев.
Ранее Лоран имел шанс возглавить "Лион".
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