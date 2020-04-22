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Кариус расторг контракт с Бешикташем из-за задолженности клуба по зарплате

Турция
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В Турции себя тоже не проявил…

Кариус расторг контракт с Бешикташем из-за задолженности клуба по зарплате
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Немецкий вратарь Лорис Кариус расторг контракт с турецким "Бешикташем" и вернется в "Ливерпуль". Голкипер 4 месяца не играл в футбол, а клуб не платил ему зарплату – Лорис обратился с жалобой в ФИФА и покинул команду раньше срока окончания аренды. Цитирует представителя "Бешикташа" A Spor.

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"Кариус доставил нам неприятности, он обратился в ФИФА из-за невыплаты заработной платы и расторжения контракта. Он хочет, чтобы мы заплатили ему за месяцы, в которые он не играл. Он хочет уйти, он имеет на право, это его решение. Но мы не будем платить то, чего Лорис не заслуживает".

Контракт Кариуса с "Ливерпулем" действителен до 2022 года. Он выступал в Турции с 2018 года.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Ливерпуль Лорис Кариус
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