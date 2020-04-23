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Экс-игрок киевского Динамо покинет Бешикташ из-за высокой зарплаты

Турция
(1 голосов)

Сложно заставить себя смириться с понижением заработка

Экс-игрок киевского Динамо покинет Бешикташ из-за высокой зарплаты
UA-Футбол
Новина українською

Турецкое издание Fanatik сообщает, что звездный защитник стамбульского "Бешикташа", экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида с помощью своего агента начал поиски нового клуба. Приоритет – АПЛ, в которой хорват давно мечтает поиграть.

Все дело в том, что хорват является одним из самых высокооплачиваемых игроков "орлов" – три миллиона евро за сезон. А клуб уже сейчас планирует новый бюджет, предусматривающий снижение окладов. Такая ситуация не устраивает Виду и он настроен сменить команду.

Домагой Вида выступал за киевское "Динамо" с января 2013-го по январь 2018-го годов. В текущем сезоне провел за "Бешикташ" 32 матча, забил четыре гола.

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В статье: Домагой Вида Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
fanatik

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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
23.04.2020 в 20:46
Игрок хороший.Спору нет.А сколько ему лет сейчас?
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Лекарь (село Дарница)
23.04.2020 в 19:47
Пожелаю Виде найти клуб в АПЛ. Он боец и реально достоин поиграть в одной из лучших лиг мира.
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