Экс-игрок киевского Динамо покинет Бешикташ из-за высокой зарплаты

Турецкое издание Fanatik сообщает, что звездный защитник стамбульского "Бешикташа", экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида с помощью своего агента начал поиски нового клуба. Приоритет – АПЛ, в которой хорват давно мечтает поиграть.

Все дело в том, что хорват является одним из самых высокооплачиваемых игроков "орлов" – три миллиона евро за сезон. А клуб уже сейчас планирует новый бюджет, предусматривающий снижение окладов. Такая ситуация не устраивает Виду и он настроен сменить команду.

Домагой Вида выступал за киевское "Динамо" с января 2013-го по январь 2018-го годов. В текущем сезоне провел за "Бешикташ" 32 матча, забил четыре гола.