Лорис Кариус покинул Бешикташ

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус подтвердил свой уход из стамбульского клуба.

О завершении арендного соглашения 26-летний немец сообщил в своем Инстаграм. Напомним, за "Бешикташ" Каруис играл с 2018 года.

"Сегодня я расторг контракт с "Бешикташем". Жаль, что все закончилось таким образом, но вы должны знать, что я делал все возможное, чтобы решить ситуацию без каких-либо проблем. Я месяцами проявлял терпение и говорил руководству одно и то же снова и снова. В прошлом году ситуация повторилась. К сожалению, они ничего не сделали для решения проблемы и даже отказались от моей помощи, хотя я был готов пойти на сокращение зарплаты", - написал Лорис Кариус.

В заключении немецкий страж ворот поблагодарил теперь уже экс-партнеров, тренеров и работников клуба за оказанный ему прием в стане "Бешикташа".