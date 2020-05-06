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Чемпионат Турции возобновится не раньше июня

Турция
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По предварительным данным, он стартует 12 июня

Чемпионат Турции возобновится не раньше июня
Новина українською

"Президент Турецкой футбольной федерации Нихат Оздемир вчера, 5 мая встретился с министром здравоохранения Фахреттином Коча и провел совещание, на котором определилась судьбу лиг.

Во время встречи с Советом директоров ТФФ, Оздемир объявил, что Суперлига 1, 2, Третья лига и Региональная любительская лига начнутся 12-14 июня. Глава федерации пояснил, что если ситуация улучшится, то 4 из оставшихся 8 недель могут пройти с болельщиками на трибунах. Также он добавил, что клубы смогут провести матчи на своих стадионах.

"Вопрос о продолжении лиги - это решение, которое будет принято нашей Федерацией футбола. При необходимости, Научный комитет будет проинформирован о мерах, которые должны быть применены для того, чтобы сохранить здоровье футболистов, и это будет сообщено Федерации", - сказал Оздемир.

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В статье: Турецкая Суперлига Нихат Оздемир
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