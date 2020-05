Стало известно, когда возобновится чемпионат Турции, и будет ли страна готова принять финал ЛЧ

Чемпионат Турции 2019/20, как и подавляющее большинство лиг, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Порталы Goal.com и CBS сообщают, что первенство возобновят 12 июня, приводятся слова президента Федерации футбола Турции Нихата Оздемира:

???? BREAKING: The Turkish Super Lig season is set to resume on June 12 ????



Turkish Football Federation President Nihat Ozdemir said: "We aim to complete the season with the support of all institutions of our state."



Details on how matches will go ahead are to be confirmed. pic.twitter.com/m0T0QqYi4e