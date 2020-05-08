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Стало известно, когда возобновится чемпионат Турции, и будет ли страна готова принять финал ЛЧ

Турция
(1 голосов)

Там тоже рвутся в бой

Стало известно, когда возобновится чемпионат Турции, и будет ли страна готова принять финал ЛЧ
Новина українською

Чемпионат Турции 2019/20, как и подавляющее большинство лиг, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Порталы Goal.com и CBS сообщают, что первенство возобновят 12 июня, приводятся слова президента Федерации футбола Турции Нихата Оздемира:

"Мы нацелены завершить сезон при поддержке государства уже 26 июля. В августе собираемся принять финал Лиги чемпионов-2019/20. Матчи чемпионата Турции будут проходить без болельщиков. В организации нам поможет министерство здравоохранения страны".

Чемпионат был приостановлен 20 марта после 26 туров. Турнирную таблицу возглавляет "Трабзонспор" с 53 очками, на втором месте "Истанбул ББ" – у команды такое же количество пунктов, но она уступает по дополнительным показателям.

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В статье: Лига чемпионов Чемпионат Турции коронавирус
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Источник:
CBS

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