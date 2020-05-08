Стало известно, когда возобновится чемпионат Турции, и будет ли страна готова принять финал ЛЧ

Чемпионат Турции 2019/20, как и подавляющее большинство лиг, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Порталы Goal.com и CBS сообщают, что первенство возобновят 12 июня, приводятся слова президента Федерации футбола Турции Нихата Оздемира:

"Мы нацелены завершить сезон при поддержке государства уже 26 июля. В августе собираемся принять финал Лиги чемпионов-2019/20. Матчи чемпионата Турции будут проходить без болельщиков. В организации нам поможет министерство здравоохранения страны".

???? BREAKING: The Turkish Super Lig season is set to resume on June 12 ????



Turkish Football Federation President Nihat Ozdemir said: "We aim to complete the season with the support of all institutions of our state."



Details on how matches will go ahead are to be confirmed. pic.twitter.com/m0T0QqYi4e — Goal (@goal) May 6, 2020

Чемпионат был приостановлен 20 марта после 26 туров. Турнирную таблицу возглавляет "Трабзонспор" с 53 очками, на втором месте "Истанбул ББ" – у команды такое же количество пунктов, но она уступает по дополнительным показателям.