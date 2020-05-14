Экс-звезды УПЛ готовятся к уходу из турецкой Суперлиги. На очереди – Юнес Беланда

Немало бывших звезд украинской Премьер - лиги нашли пристанище в турецкой Суперлиге. Сейчас не говорим про украинцев, хотя фамилии заслуживают внимания – Денис Гармаш, Николай Морозюк, Евгений Селезнев (выступает во втором по рангу дивизионе). Речь о легионерах, которые играли в Украине во времена расцвета Лиги, а затем прямо или транзитом через какие-то другие лиги оказались в Турции.

Домагой Вида, много лет отдавший "Динамо", скорее всего, покинет "Бешикташ". Хорвата не устраивает финансовое положение турецкого клуба, а игрок до сих пор чувствует в себе силы для осуществления своей мечты – игры в АПЛ. Есть информация, что Видой даже интересуется Юрген Клопп для Ливерпуля.

Хосе Соса, который играл за "Металлист", был в аренде в мадридском "Атлетико", играл за "Милан", а в Турции защищал цвета "Бешикташа". Но сейчас 34-летний аргентинец – игрок "Трабзонспора". Правда, турецкие СМИ распространяют информацию, что Соса близок к возвращению на родину. Несмотря на предложение "Трабзонспора" продолжить сотрудничество.

И вот подошла очередь к Юнесу Беланда – он играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й годы. В течение этого времени был в аренде в "Шальке" и "Ницце". С 2017 года – игрок "Галатасарая".

В 95-и матчах он отдал 22 голевых передачи и забил 12 голов. Марокканец согласился на условия руководства клуба по снижению зарплаты на 30 процентов из-за коронавируса. С условием, что клуб продлит с ним контракт. После размышлений боссы "Галатасарая" пришли к решению, что с Беландой нужно прощаться. Его контракт действует еще год, и турки имеют несколько предложений с Востока – от команд из Саудовской Аравии, Катара и Китая. Речь идет о пяти миллионах евро, что, в принципе, устраивает "Галатасарай". Но клуб еще ожидает более выгодных предложений.

Напомним также, что в турецкой Суперлиге играют, кроме вышеназванных, Ларри Кайоде и Жерсон Родригес в аренде от "Шахтера" и "Динамо" соответственно, Джермейн Ленс и Густаво Бланко Лещук, ранее выступавшие за "Динамо" и "Шахтер".

По материалам Fanatic.com