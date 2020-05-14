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Восемь игроков Бешикташа заразились коронавирусом

Турция
(1 голосов)

Теперь они отправятся на карантин

Восемь игроков Бешикташа заразились коронавирусом
Новина українською

Восемь футболистов "Бешикташа" заразились коронавирусом, пишет пресс-служба клуба.

После получения результатов заболевшие находятся под наблюдением и получают необходимое лечение. Накануне Федерация футбола Турции объявила, что матчи чемпионата возобновятся 12 июня.

По данным Worldometers, в мире зарегистрировано 4 452 820 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 298 737 летальных исходов, 1 675 935 человек выздоровели.

В Турции выявлено 143 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 3 952 летальных исхода, выздоровели 101 715 человек.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Бешикташ
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