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В Фенербахче новый кандидат на пост главного тренера. Ребров уже не фаворит

Турция
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Может это и к лучшему?

В Фенербахче новый кандидат на пост главного тренера. Ребров уже не фаворит
Новина українською

Главным кандидатом на пост главного тренера "Фенербахче" считается Окан Бурук, ныне возглавляющий "Истанбул", сообщает Fotomac.

Полузащитник "канареек" Эмре, который в следующем сезоне будет назначен на пост спортивного директора клуба, лобирует это решение. Также Бурука поддерживает и часть руководства стамбульцев.

Напомним, что "Фенербахче" рассматривало кандидатуру экс-тренера "Динамо" Сергея Реброва и называло его фаворитом на должность.

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В статье: Сергей Ребров Фенербахче (Стамбул) Окан Бурук
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