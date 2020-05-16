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В Фенербахче новый кандидат на пост главного тренера. Ребров уже не фаворит
Может это и к лучшему?
Главным кандидатом на пост главного тренера "Фенербахче" считается Окан Бурук, ныне возглавляющий "Истанбул", сообщает Fotomac.
Полузащитник "канареек" Эмре, который в следующем сезоне будет назначен на пост спортивного директора клуба, лобирует это решение. Также Бурука поддерживает и часть руководства стамбульцев.
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Напомним, что "Фенербахче" рассматривало кандидатуру экс-тренера "Динамо" Сергея Реброва и называло его фаворитом на должность.
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