В Фенербахче новый кандидат на пост главного тренера. Ребров уже не фаворит

Главным кандидатом на пост главного тренера "Фенербахче" считается Окан Бурук, ныне возглавляющий "Истанбул", сообщает Fotomac.

Полузащитник "канареек" Эмре, который в следующем сезоне будет назначен на пост спортивного директора клуба, лобирует это решение. Также Бурука поддерживает и часть руководства стамбульцев.

Напомним, что "Фенербахче" рассматривало кандидатуру экс-тренера "Динамо" Сергея Реброва и называло его фаворитом на должность.