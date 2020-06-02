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"Однажды Мирча заменил меня через 15 минут". Экс-хавбек Бешикташа раскритиковал Луческу
Казалось бы, румын всегда импонировал футболистам из Южной Америки…
Мирча Луческу всегда был фанатом игроков из Бразилии, но исключение только подтверждает правило? Экс-полузащитник "Бешикташа" Амарал заявил, что Луческу не дал ему необходимого шанса, его слова приводит Digi Sport.
"Я никогда не зарабатывал много денег, но когда пришел в "Бешикташ", то получил большую зарплату. Правда, я не был выбором Луческу – мне пришлось покинуть Турцию. Отмечу, что фанаты очень любили меня".
"Мирча хотел на мое место другого футболиста. Однажды он заменил меня через 15 минут, хоть я и выглядел неплохо".