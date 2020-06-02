"Однажды Мирча заменил меня через 15 минут". Экс-хавбек Бешикташа раскритиковал Луческу

Мирча Луческу всегда был фанатом игроков из Бразилии, но исключение только подтверждает правило? Экс-полузащитник "Бешикташа" Амарал заявил, что Луческу не дал ему необходимого шанса, его слова приводит Digi Sport.

"Я никогда не зарабатывал много денег, но когда пришел в "Бешикташ", то получил большую зарплату. Правда, я не был выбором Луческу – мне пришлось покинуть Турцию. Отмечу, что фанаты очень любили меня".

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