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"Однажды Мирча заменил меня через 15 минут". Экс-хавбек Бешикташа раскритиковал Луческу

Турция
(1 голосов)

Казалось бы, румын всегда импонировал футболистам из Южной Америки…

"Однажды Мирча заменил меня через 15 минут". Экс-хавбек Бешикташа раскритиковал Луческу
Новина українською

Мирча Луческу всегда был фанатом игроков из Бразилии, но исключение только подтверждает правило? Экс-полузащитник "Бешикташа" Амарал заявил, что Луческу не дал ему необходимого шанса, его слова приводит Digi Sport.

"Я никогда не зарабатывал много денег, но когда пришел в "Бешикташ", то получил большую зарплату. Правда, я не был выбором Луческу – мне пришлось покинуть Турцию. Отмечу, что фанаты очень любили меня".

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"Мирча хотел на мое место другого футболиста. Однажды он заменил меня через 15 минут, хоть я и выглядел неплохо".

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В статье: Мирча Луческу Бешикташ (Стамбул)
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Источник:
Digi Sport

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cavo71
02.06.2020 в 10:37
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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