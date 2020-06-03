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Лидер чемпионата Турции на один сезон отстранен от еврокубков
Нарушили правила ФФП
Турецкий "Трабзонспор" на один сезон будет исключен из еврокубков. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Еще в 2016-м клуб нарушил правила ФФП, но получил некую отсрочку, чтобы устранить нарушения. Однако они так и не смогли начать следовать правилам и теперь один сезон не будут играть в еврокубках. Сейчас "Трабзонспор" - лидер Турецкой Суперлиги.
UEFA’nın men kararıyla ilgili açıklama— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal (@Trabzonspor) June 3, 2020
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В подобной ситуации оказался "Ман Сити". Клуб получил от УЕФА двухгодичной бан, но подал апелляцию в CAS.