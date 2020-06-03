Лидер чемпионата Турции на один сезон отстранен от еврокубков

Турецкий "Трабзонспор" на один сезон будет исключен из еврокубков. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Еще в 2016-м клуб нарушил правила ФФП, но получил некую отсрочку, чтобы устранить нарушения. Однако они так и не смогли начать следовать правилам и теперь один сезон не будут играть в еврокубках. Сейчас "Трабзонспор" - лидер Турецкой Суперлиги.

В подобной ситуации оказался "Ман Сити". Клуб получил от УЕФА двухгодичной бан, но подал апелляцию в CAS.