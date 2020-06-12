Турция
Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионат Турции возобновился после карантина. Кравец вышел в старте на игру с Фенербахче
Футбола становится все больше
Очередной футбольный чемпионат возобновился после коронавирусной паузы. Сегодня начались первые матчи в турецкой Суперлиге.
12-го июня будет сыграно два матча - "Гезтепе" принимает лидера чемпионата - "Трабзонспор", а "Фенербахче" встречается с "Кайсериспором". В составе последних с первых минут вышел Артем Кравец.
İlk 11'imiz!#FBvKYS pic.twitter.com/9sQNHOgW6r— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) June 12, 2020
Отметим, что сейчас за чемпионство сражаются три команды - "Трабзонспор", "Истанбул ББ" и "Галатасарай".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...