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Чемпионат Турции возобновился после карантина. Кравец вышел в старте на игру с Фенербахче

Турция
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Чемпионат Турции возобновился после карантина. Кравец вышел в старте на игру с Фенербахче
UA-Футбол
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Очередной футбольный чемпионат возобновился после коронавирусной паузы. Сегодня начались первые матчи в турецкой Суперлиге.

12-го июня будет сыграно два матча - "Гезтепе" принимает лидера чемпионата - "Трабзонспор", а "Фенербахче" встречается с "Кайсериспором". В составе последних с первых минут вышел Артем Кравец.

Отметим, что сейчас за чемпионство сражаются три команды - "Трабзонспор", "Истанбул ББ" и "Галатасарай".

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В статье: Артем Кравец Фенербахче (Стамбул) Трабзонспор (Трабзон) Гезтепе Кайсериспор
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