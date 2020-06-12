Чемпионат Турции возобновился после карантина. Кравец вышел в старте на игру с Фенербахче

Очередной футбольный чемпионат возобновился после коронавирусной паузы. Сегодня начались первые матчи в турецкой Суперлиге.

12-го июня будет сыграно два матча - "Гезтепе" принимает лидера чемпионата - "Трабзонспор", а "Фенербахче" встречается с "Кайсериспором". В составе последних с первых минут вышел Артем Кравец.

Отметим, что сейчас за чемпионство сражаются три команды - "Трабзонспор", "Истанбул ББ" и "Галатасарай".