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Жерсон Родригес вновь забил, после чего был удален с поля в матче с Трабзонспором

Турция
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Люксембуржец помог своей команде подняться с последнего места

Жерсон Родригес вновь забил, после чего был удален с поля в матче с Трабзонспором
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Нападающий "Анкарагюджю" Жерсон Родригес отметился голом в матче 29-го тура Турецкой Суперлиги против "Трабзонспора" (1:1).

Арендованный у киевского "Динамо" форвард реализовал пенальти на 63-й минуте матча, сравняв счет в игре. Для люксембуржца это второй гол с 11-метровой отметки в двух последних турах. Всего же в этом сезоне Жерсон реализовал все три свои попытки с точки.

Однако на этом активность Родригеса в игре не закончилась. За 8 минут до конца встречи Жерсон схлопотал удаление, получив две желтые карточки за короткий промежуток времени.

Благодаря ничьей "Анкарагюджю" покинул последнюю строчку в таблице, обогнав "Кайсериспор" по дополнительным показателям.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес Анкарагюджю
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