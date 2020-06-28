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Жерсон Родригес вновь забил, после чего был удален с поля в матче с Трабзонспором
Люксембуржец помог своей команде подняться с последнего места
Нападающий "Анкарагюджю" Жерсон Родригес отметился голом в матче 29-го тура Турецкой Суперлиги против "Трабзонспора" (1:1).
Арендованный у киевского "Динамо" форвард реализовал пенальти на 63-й минуте матча, сравняв счет в игре. Для люксембуржца это второй гол с 11-метровой отметки в двух последних турах. Всего же в этом сезоне Жерсон реализовал все три свои попытки с точки.
Однако на этом активность Родригеса в игре не закончилась. За 8 минут до конца встречи Жерсон схлопотал удаление, получив две желтые карточки за короткий промежуток времени.
Благодаря ничьей "Анкарагюджю" покинул последнюю строчку в таблице, обогнав "Кайсериспор" по дополнительным показателям.