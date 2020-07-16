Официально: Анкарагюджю расторг контракт с Жерсоном Родригесом

Турецкий "Анкарагюджю" объявил о расторжении контракта с Жерсоном Родригесом. Форвард должен был выступать за клуб до конца сезона.

Всему виной - недавняя драка с одноклубником. Сначала футболист "Динамо" был отстранен от первой команды, но после было принято решение выгнать его.

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Теперь Жерсон должен вернуться в киевское "Динамо". Ранее у него был конфликт с Алексеем Михайличенко. Контракт игрока расчитан до лета 2024-го года.

За 23 матча в Турции, Родригес отметился восемью голами и двумя передачами.