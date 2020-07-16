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Официально: Анкарагюджю расторг контракт с Жерсоном Родригесом

Турция
(2 голосов)

Назад в Киев

Официально: Анкарагюджю расторг контракт с Жерсоном Родригесом
UA-Футбол
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Турецкий "Анкарагюджю" объявил о расторжении контракта с Жерсоном Родригесом. Форвард должен был выступать за клуб до конца сезона.

Всему виной - недавняя драка с одноклубником. Сначала футболист "Динамо" был отстранен от первой команды, но после было принято решение выгнать его.

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Теперь Жерсон должен вернуться в киевское "Динамо". Ранее у него был конфликт с Алексеем Михайличенко. Контракт игрока расчитан до лета 2024-го года.

За 23 матча в Турции, Родригес отметился восемью голами и двумя передачами.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес Анкарагюджю
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Комментарии (2)
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bender_sun (Белая Церковь)
16.07.2020 в 23:07
Велкам в Динамо-2.
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0
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Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 23:00
В Люксембурге ждут парня больше всего.
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