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Официально: Анкарагюджю расторг контракт с Жерсоном Родригесом
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Турецкий "Анкарагюджю" объявил о расторжении контракта с Жерсоном Родригесом. Форвард должен был выступать за клуб до конца сезона.
Всему виной - недавняя драка с одноклубником. Сначала футболист "Динамо" был отстранен от первой команды, но после было принято решение выгнать его.
Теперь Жерсон должен вернуться в киевское "Динамо". Ранее у него был конфликт с Алексеем Михайличенко. Контракт игрока расчитан до лета 2024-го года.
Bilgilendirme |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) July 16, 2020
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За 23 матча в Турции, Родригес отметился восемью голами и двумя передачами.