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Шестой триумфатор за всю историю лиги: Истанбул Башакшехир впервые выиграл чемпионат Турции

Турция
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Еще один чемпион

Шестой триумфатор за всю историю лиги: Истанбул Башакшехир впервые выиграл чемпионат Турции
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В предпоследнем туре турецкой Суперлиги "Истанбул Башакшехир" минимально обыграл "Кайсериспор" украинца Артема Кравца (1:0). Благодаря проигрышу главного конкурента в лице "Трабзонспора", команда Окана Бурука досрочно стала чемпионом Турции.

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"Истанбул Башакшехир" стал лишь шестым клубом турецкого первенства (после "Галатасарая", "Фенербахче", "Бешикташа", "Трабзонспора" и "Бурсаспора"), который завоевал золотые медали Суперлиги за всю историю чемпионата (начиная с 1959 года).

Больше всего титулов – у "Галатасарая" (22).

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В статье: Чемпионат Турции Истанбул ББ (Стамбул)
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Источник:
BBC

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