Шестой триумфатор за всю историю лиги: Истанбул Башакшехир впервые выиграл чемпионат Турции

В предпоследнем туре турецкой Суперлиги "Истанбул Башакшехир" минимально обыграл "Кайсериспор" украинца Артема Кравца (1:0). Благодаря проигрышу главного конкурента в лице "Трабзонспора", команда Окана Бурука досрочно стала чемпионом Турции.

"Истанбул Башакшехир" стал лишь шестым клубом турецкого первенства (после "Галатасарая", "Фенербахче", "Бешикташа", "Трабзонспора" и "Бурсаспора"), который завоевал золотые медали Суперлиги за всю историю чемпионата (начиная с 1959 года).

Больше всего титулов – у "Галатасарая" (22).