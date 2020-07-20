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Шестой триумфатор за всю историю лиги: Истанбул Башакшехир впервые выиграл чемпионат Турции
Еще один чемпион
В предпоследнем туре турецкой Суперлиги "Истанбул Башакшехир" минимально обыграл "Кайсериспор" украинца Артема Кравца (1:0). Благодаря проигрышу главного конкурента в лице "Трабзонспора", команда Окана Бурука досрочно стала чемпионом Турции.
"Истанбул Башакшехир" стал лишь шестым клубом турецкого первенства (после "Галатасарая", "Фенербахче", "Бешикташа", "Трабзонспора" и "Бурсаспора"), который завоевал золотые медали Суперлиги за всю историю чемпионата (начиная с 1959 года).
Больше всего титулов – у "Галатасарая" (22).
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